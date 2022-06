Marcos returns to Cavite, thanks province for 1 million votes

President-elect Bongbong Marcos has returned to Cavite province and thanked his supporters for delivering over 1 million votes to him and Vice President-elect Sara Duterte in the May 9 polls.

Marcos was invited as guest of honor during Bacoor City’s 10th founding anniversary.

“Ako’y magpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong tiga-Bacoor, sa lahat ng Caviteño at alam ko marami sa inyo ang tumulong sa amin dito sa nakaraang halalan,” he said.

“Lagi ko pong sinasabi, itong tagumpay ng tambalang Marcos at tsaka Duterte at lahat ng UniTeam ay hindi lang tagumpay ng mga kandidato, ito ay tagumpay niyo rin dahil hindi po namin nagawa ito, at lalung-lalo na hindi po nangyari yung kalaki-laki na boto na nakuha namin… kung hindi sa tulong ninyo, kung hindi sa inyong pagmamahal, kung hindi sa inyong suporta,” he added.

The bailwick of the Remulla and Revilla clans helped Marcos won over 1.12 million votes.

Marcos also recalled his role on Bacoor’s cityhood.

“Noong senador ako, ako ay chairman ng local government. Kaya naman lahat ng mga magsi-city ay dumadaan sa aking committee,” he said.

“Napakabilis yata na cityhood itong Bacoor ang nangyari sa lahat ng kasaysayan ng Senado dahil nag-usap lang kami, umupo kami at i-formalize lang ang pagka-cityhood, any objections, walang objections, tapos ang aming hearing,” Marcos added.