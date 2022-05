Gov’t preparing list of Filipinos seeking repatriation from Sri Lanka

The Philippine government is bracing for the repatriation of Filipinos from Sri Lanka.

Sri Lanka is now facing an economic crisis after failing to pay its debt due to lack of foreign reserves.

“Tayo po’y inatasan ni Labor Secretary Bello na makipag-ugnayan sa team ni Secretary Locsin at ng DFA at ang pinakalatest pong ulat na natanggap natin, ay sa ngayon ay nagsasagawa ng ng paglilista ng mga ililikas, isasama doon sa repatriation flight na pauwi,” OWWA Chief Hans Cacdac said in an interview with ABS-CBN News.

Cacdac said that financial aid will be sent to those who need it.

“Nagawa po natin ‘to sa Shanghai, kung tatandaan natin nagka-lockdown nung isa o dalawang buwan na nakalipas, at tayo po’y nagpadala ng pondo sa consulate general’s office, so handa rin po tayo ngayon sa Sri Lanka,” he added.