Trillanes, De Lima accept defeat in senatorial race

Former Senator Antonio Trillanes has accepted his defeat in the 2022 senatorial race.

“Ako at ang grupong Magdalo ay buong pusong tinatanggap ang desisyon ng sambayanang Pilipino. Hindi man pabor sa amin ang resulta, pero ramdam namin na buhay na buhay ang diwa ng Demokrasya sa ating bansa. Pinili ng mga Pilipino ang mga gusto nilang maging leader ng ating bansa,” Trillanes said in a tweet.

Trillanes also believed that the recently held elections were generally peaceful.

RELATED STORY: Pacquiao concedes in Philippine presidential poll

“It may have been the most emotional campaign in our history, but it still turned out to be the most peaceful. Sa dakong huli, magkakaiba man ang ating paniniwala, lahat pa rin tayo ay mga Pilipino,” he added.

“Nagpapasalamat din kami sa lahat ng sumuporta at nagtiwala sa amin simula pa nung una kaming lumabas sa publiko nung 2003. Patuloy kami na maninilbihan para makatulong sa pag-unlad at pagbabago na hinahangad ng ating mga kababayan,” Trillanes continued.

Meantime, detained Senator Leila De Lima also accepts the fate of her senatorial bid.

READ ON: Isko Moreno concedes, insists he made right call to run for president

“Sa inyo pong lahat na bumoto, nangampanya, nagbahay-bahay, nagkabit ng mga tarp, namigay ng flyers, at nag-ambag ng oras, enerhiya at talento, ang aking walang hanggang pasasalamat,” she said.

“Mabigat po ang laban sa umpisa pa lang, pero hanggang dulo, hindi po ninyo ako iniwan. At sa lahat po ng may agam-agam sa umpisa, subalit nagawang magtiwala nang mamulat sa katotohanan, salamat din po. Nawa’y marami pa tayong maliwanagan at makasama sa laban,” De Lima added.