Marcos Jr. thanks INC for backing Uniteam

Religious group Iglesia Ni Cristo has formally endorsed the candidacies of Bongbong Marcos and Sara Duterte for the May 9 polls.

“Ako po at ang aking pamilya, sampu ng buong alyansang nakapaloob sa UniTeam, ay labis na nagagalak at buong pusong nagpapasalamat sa suportang inihayag ng kapatirang Iglesia Ni Cristo, sa pangunguna ng kanilang Tagapamahalang Pangkalahatan Kapatid Eduardo V. Manalo,” Marcos said in a statement.

The camp of the late dictator’s son expects that the almost two million members of the religious bloc will follow the decision of its leadership.

“Ang pagpili sa amin ni Apo Bongbong Marcos bilang mga kandidato na kanilang sinusuportahan sa pagka-presidente at bise presidente sa darating na halalan ay isang malaking karangalan na may kaakibat na hamong nakatuon sa aming kakayahang mapag-isa ang bansa … mapagbuklod ang mga Pilipino … at maitawid and sambayanan sa krisis na dulot ng pandemya,” Duterte said in a recorded speech.

“Sisikapin po namin na ang tiwalang ipinagkaloob ng kapatirang Iglesia Ni Cristo ay magbubunga ng tunay na pagkakaisa ng mga Pilipinong nagmamahal sa Pilipinas at walang alinlangan na sama-samang haharap sa mga pagsubok na daraanan sa paghanda ng magandang bukas para sa ating kabataan,” the survey frontrunner said.