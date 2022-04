Ping Lacson urges voters not to vote for incompetents, thieves

Presidential candidate Ping Lacson appealed to Filipinos not to vote for candidates who are incompetent and thieves on May 9.

“Palagi naming naririnig – sayang daw ang boto sa mas kwalipikado dahil baka hindi lang manalo. Ang totoong sayang na boto ay para sa hindi karapat-dapat manalo at sa mga magnanakaw na dapat walang karapatang maluklok sa pwesto,” Lacson said during the presidential debate organized by the Commission on Elections.

Lacson previously lamented that Filipino voters have been choosing the wrong candidates.

“Maawa na po tayo sa ating mga kababayang Pilipino,” Lacson said.

The senator said that Filipinos are still worth fighting for despite the prevailing money politics.

“Mahal ko ang aking bayan. Handa kong ipagtanggol laban sa mga dayuhang mananakop at sa mga may kapangyarihan na nagsasamantala sa mga kapos-palad nating mga kababayan,” he added.