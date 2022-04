Pacquiao warns of another martial law under Marcos Jr.’s presidency 

Presidential candidate Sen. Manny Pacquiao warned against the possibility of another martial law if Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. wins the presidency.

Pacquiao said he frets over the Marcoses’ laying a path back to power as it could spell the end of the government’s pursuit of retrieving the family’s alleged ill-gotten wealth.

“Gustong-gusto nila makabalik. Bakit? Unang-una, abswelto sila sa ano nila sa gobyerno, sa taxes. Pangalawa, ito ang talagang nakikita kong goal: ‘Pag sila nabalik sa power, ‘yung mga nakadispute na ari-arian, gold deposit, lahat ‘yan malilinis na ‘yan. Pwede na matransfer sa sariling account nila,” Pacquiao said in a press briefing.

“Di rin malayo magkaron ng Martial Law pagka si Bongbong. Binigyan ako ng discernment ng Panginoon pero… ‘yan ay pagsisihan ng taumbayan,” said Pacquiao.

The senator also said that the voters should not elect a thief for a president.

“Kung boboto tayo ng nagnanakaw, nagsasamantala satin, sino sisihin natin? Tayo ring sarili, kasi tayo bumuboto eh. Mag-isip tayo mabuti, especially itong halalan na ’to, dahil nakataya ang kinabukasan ng ating mga anak,” said Pacquiao.