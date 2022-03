‘Mukhang may tinatago’: Kiko Pangilinan says debate skippers can’t be trusted

Vice Presidential candidate and senator Kiko Pangilinan said that candidates who skip debates are disrespecting voters and cannot be trusted.

During his visit in Oriental Mindoro, Pangilinan compared candidates to suitors who are trying to win the hearts of individuals.

“Kung kami ang nanliligaw, hinihingi namin sa inyo ang matamis ninyong oo. Pero bago kayo magsabi ng yes, hindi ba dapat humarap kami? Hindi ba dapat ‘yung nanliligaw haharap? Hindi ‘yung hindi sumasama sa mga debate? ‘Yung anak ko, tatlo ang anak kong babae, pagka may nanliligaw sa kanila at hindi humaharap, nirerespeto ba ako?” Pangilinan said.

“Pag hindi sila humarap, mukhang may tinatago. Pagka hindi humaharap ‘yung nanliligaw sa mga anak kong babae, bibigyan ko ba ng pansin o oras? Maganda ba ang hangarin nun,” he added.

Pangilinan did not mention any names but former Senator Bongbong Marcos and Davao City Mayor Sara Duterte frequently snub presidential and vice-presidential debates.

“Nagtatanong lang po ako pero kayo na ang sumagot. Pero kung ako ang ama at humarap sa akin ang mga lumiligaw sa anak ko, aba eh siyempre kinakailangan naman mabigyan ng kaunting oras at panahon dahil nagbibigay ng respeto at nagbibigay galang,” Pangilinan told the audience.

“Kailangan ang taumbayan, ginagalang,” he added.