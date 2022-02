Pacquiao eyes sending medical teams for OFWs in Hong Kong

Presidential candidate Manny Pacquiao said that he will send medical teams to Hong Kong to assist overseas Filipino workers or OFWs affected by the COVID-19 surge in the city.

“If the Hong Kong government will allow it then we will send a team with a doctor para maasikaso ang ating mga kababayan doon at hindi lamang tutulungan dahil may sakit na COVID kundi maging sa anumang pangangailangan nilang medikal,” Pacquiao said in a media briefing.

RELATED STORY: 41 OFWs test COVID-19 positive in Hong Kong

Pacquiao has expressed concern over issues that some OFWs spent the nights on the streets after not being able to get hospital treatment.

“Nararapat lamang na ipakita ng ating pamahalaan ang pag-aaruga sa ating mga manggagawang naghihirap sa ibang bansa para maitaguyod nila ang kanilang pamilya ng maayos at mabigyan ng magandang kinabukasan. Huwag nating kalimutan na malaki ang inaambag nila sa ating bayan,” Pacquiao said.

“Malaki ang natutulong nila (OFWs) sa ating ekonomiya at kung wala sila ay baka bumagsak na ang ating bansa sa matinding inflation at recession. Dapat ay ipinakita natin ang pag-aaruga sa kanila at pagmamahal,” the senator added.