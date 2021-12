VIRAL: Priest speaks at wedding ceremony of ex-girlfriend

A video of a priest giving a message on the wedding day of his ex-girlfriend is making rounds online.

In a YouTube vlog, Fr. Roniel Sulit documented the wedding day of his ex-girlfriend Korina where he delivered the homily.

“Ako’y kinakabahan. Ang dami ko na hong ikinasal, ito ho ang ako’y pinakananginginig. Ako’y pawis na pawis na,” Roniel said.

“Para madali ho at kayo’y makasal na, si Korina ho ay aking ex,” the priest said which immediately drew a reaction from the wedding attendees.

Roniel however made it clear that past is past.

“Itigl ang kasal… hindi ako sisigaw nang ganun Yun ho’y matagal na. Ngayon naman may kanya-kanya na kaming buhay. Ako’y pari na, at ngayong araw na ito, si Korina ikakasal na,” he said.

The priest also gave his best wishes to the couple.

“Alam ko kayong dalawa ay, sabi nyo nga, gumagalaw ang Panginoon sa inyong buhay. Nakikita nyo ang paggalaw ang Diyos kaya dumating ang araw na ito. Kayo’y nagkatuluyan, kayo’y magpapakasal sa isa’t isa. Sana maging maayos, maging masaya, maging matiwasay ang inyong buhay mag-asawa. Sana magkaroon kayo ng maayos at masayang pamilya,” he added.

Roniel said that it was Korina who told him to create a vlog on her wedding day.