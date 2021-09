Inspiration behind Colette’s buko pie dies due to COVID-19 

The inspiration behind Laguna’s famous pasalubong Colette’s buko pie has died due to COVID-19.

Ruby Nicole dela Cruz, known to her family and friends as Colette, succumbed to COVID-19 on Sept. 12, 2021. She was 46 years old.

News about her death was shared by columnist Tonyo Cruz.

“Remember Colette’s Buko Pie? Yung maraming outlets sa Laguna? Pinangalan yun ng entrepreneur sa anak nya na nag-FoodTech sa UPLB. Naging editor namin sa Perspective si Colette, at siyempre kaibigan. Nag-abroad. Bumalik sa Pilipinas,” he said.

“Na-ICU si Colette at na-intubate last week. Lumaban siya hanggang naging OK para ilipat sa regular hospital room. Kagabi, nagulat kami na pumanaw na siya. Wala na ngayong nanay ang anak niya, at naulila sa mahal na anak ang magulang niya, at malungkot ang marami,” Cruz added.

Colette’s father opened their first buko pie shop in 1989 and named their pastry brand after her.

Its popularity among bus commuters and travelers in the Calabarzon area made it a staple pasalubong.