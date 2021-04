PAL cancels eight Manila-Dubai-Manila flights from April 14 onwards

Philippine Airlines (PAL) has cancelled eight flights between Dubai and Manila from April 14 onwards.

In an advisory dated April 12, the airline announced the cancellation of a series of flights “to comply with ongoing Philippine government restrictions”.

These restrictions include limiting the number of international passenger arrivals at Manila airport to 1,500 a day for all airlines combined.

Below are the dates of cancelled PAL flights PR 658/659 Manila-Dubai-Manila:

April 14

April 18

April 19

April 20

April 21

April 23

April 25

April 26

Meanwhile, several flights from Dammam will be rerouted to Cebu instead of Manila on the following dates:

April 18

PR 5683 from Dammam will land in Cebu instead of Manila

April 20

PR 508 from Singapore will land in Clark instead of Manila

April 25

PR 5683 from Dammam will land in Cebu instead of Manila

Here’s the complete list of all cancelled international flights of PAL from April 14:

April 14

PR 468/469 Manila-Seoul (Incheon)-Manila

PR 438/437 Manila-Nagoya-Manila

PR 422/421 Manila-Tokyo (Haneda)-Manila

PR 300/301 Manila-Hong Kong-Manila

PR 591/592 Manila-Ho Chi Minh City (Saigon)-Manila

PR 730/731 Manila-Bangkok-Manila

PR 525/526 Manila-Kuala Lumpur-Manila

PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

PR 658/659 Manila-Dubai-Manila

PR 118 Manila-Toronto (WILL NOW DEPART ON APRIL 15 as PR 5118)

April 15

PR 110 Manila-Guam

PR 102/103 Manila-Los Angeles-Manila

PR 468/469 Manila-Seoul (Incheon)-Manila

PR 300/301 Manila-Hong Kong-Manila

PR 428/427 Manila-Tokyo (Narita)-Manila

PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

PR 116 Manila-Vancouver

PR 119 Toronto-Manila (WILL NOW DEPART ON APRIL 16 as PR 5119)

April 16

PR 111 Guam-Manila

PR 100/101 Manila-Honolulu-Manila

PR 126 Manila-New York

PR 117 Vancouver-Manila

PR 412/411 Manila-Osaka (Kansai)-Manila

PR 425/426 Manila-Fukuoka-Manila

PR 428/427 Manila-Tokyo (Narita)-Manila

PR 438/437 Manila-Nagoya-Manila

PR 684/685 Manila-Doha-Manila

PR 5682/5683 Manila-Dammam-Manila

PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

April 17

PR 104/105 Manila-San Francisco-Manila

PR 102/103 Manila-Los Angeles-Manila

PR 215 Manila-Port Moresby

PR 127 New York-Manila

PR 468/469 Manila-Seoul (Incheon)-Manila

PR 116 Manila-Vancouver

PR 890/891 Manila-Taipei-Manila

PR 428/427 Manila-Tokyo (Narita)-Manila

PR 438/437 Manila-Nagoya-Manila

PR 5682/5683 Manila-Dammam-Manila

PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

April 18

PR 216 Port Moresby-Manila

PR 300/301 Manila-Hong Kong-Manila

PR 117 Vancouver-Manila

PR 412/411 Manila-Osaka (Kansai)-Manila

PR 422/421 Manila-Tokyo (Haneda)-Manila

PR 428/427 Manila-Tokyo (Narita)-Manila

PR 658/659 Manila-Dubai-Manila

PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

PR 535 Manila-Jakarta

April 19

PR 102/103 Manila-Los Angeles-Manila

PR 104/105 Manila-San Francisco-Manila

PR 300/301 Manila-Hong Kong-Manila

PR 438/437 Manila-Nagoya-Manila

PR 658/659 Manila-Dubai-Manila

PR 5654/5655 Manila-Riyadh-Manila

PR 5682/5683 Manila-Dammam-Manila

PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

PR 536 Jakarta-Manila

April 20

PR 890/891 Manila-Taipei-Manila

PR 428/427 Manila-Tokyo (Narita)-Manila

PR 658/659 Manila-Dubai-Manila

PR 5682/5683 Manila-Dammam-Manila

April 21

PR 300/301 Manila-Hong Kong-Manila

PR 422/421 Manila-Tokyo (Haneda)-Manila

PR 438/437 Manila-Nagoya-Manila

PR 684/685 Manila-Doha-Manila

PR 658/659 Manila-Dubai-Manila

PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

PR 525/526 Manila-Kuala Lumpur-Manila

PR 730/731 Manila-Bangkok-Manila

April 22

PR 102/103 Manila-Los Angeles-Manila

PR 110 Manila-Guam

PR 300/301 Manila-Hong Kong-Manila

PR 5682/5683 Manila-Dammam-Manila

PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

April 23

PR 100/101 Manila-Honolulu-Manila

PR 111 Guam-Manila

PR 126 Manila-New York (WILL NOW DEPART ON APRIL 24)

PR 412/411 Manila-Osaka (Kansai)-Manila

PR 428/427 Manila-Tokyo (Narita)-Manila

PR 438/437 Manila-Nagoya-Manila

PR 658/659 Manila-Dubai-Manila

PR 5654/5655 Manila-Riyadh-Manila

PR 5682/5683 Manila-Dammam-Manila

PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

April 24

PR 102/103 Manila-Los Angeles-Manila

PR 104/105 Manila-San Francisco-Manila

PR 116 Manila-Vancouver

PR 127 New York-Manila (WILL NOW DEPART ON APRIL 25)

PR 300/301 Manila-Hong Kong-Manila

PR 890/891 Manila-Taipei-Manila

PR 428/427 Manila-Tokyo (Narita)-Manila

PR 438/437 Manila-Nagoya-Manila

PR 215 Manila-Port Moresby

PR 5211 Manila-Sydney

PR 5654/5655 Manila-Riyadh-Manila

PR 5682/5683 Manila-Dammam-Manila

PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

April 25

PR 5117 Vancouver-Manila

PR 300/301 Manila-Hong Kong-Manila

PR 412/411 Manila-Osaka (Kansai)-Manila

PR 422/421 Manila-Tokyo (Haneda)-Manila

PR 428/427 Manila-Tokyo (Narita)-Manila

PR 216 Port Moresby-Manila

PR 5211 Sydney-Melbourne-Manila

PR 658/659 Manila-Dubai-Manila

PR 535 Manila-Jakarta

April 26

PR 102/103 Manila-Los Angeles-Manila

PR 104/105 Manila-San Francisco-Manila

PR 300/301 Manila-Hong Kong-Manila

PR 422/421 Manila-Tokyo (Haneda)-Manila

PR 438/437 Manila-Nagoya-Manila

PR 658/659 Manila-Dubai-Manila

PR 5654/5655 Manila-Riyadh-Manila

PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

PR 536 Jakarta-Manila

PR 5682/5683 Manila-Dammam-Manila

April 27

PR 890/891 Manila-Taipei-Manila

PR 5682/5683 Manila-Dammam-Manila

PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

April 28

PR 300/301 Manila-Hong Kong-Manila

PR 422/421 Manila-Tokyo (Haneda)-Manila

PR 425/426 Manila-Fukuoka-Manila

PR 591/592 Manila-Ho Chi Minh City (Saigon)-Manila

PR 730/731 Manila-Bangkok-Manila

April 29

PR 110 Manila-Guam

PR 300/301 Manila-Hong Kong-Manila

PR 412/411 Manila-Osaka (Kansai)-Manila

PR 428/427 Manila-Tokyo (Narita)-Manila

PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

April 30

PR 111 Guam-Manila

PR 300/301 Manila-Hong Kong-Manila

PR 428/427 Manila-Tokyo (Narita)-Manila

PR 438/437 Manila-Nagoya-Manila

PR 507/508 Manila-Singapore-Manila

The airline advises affected passengers of the following options:

1. Convert your ticket to a travel voucher with 10% bonus and valid for up to 2 years, which must be requested on or before June 30, 2021.

2. Avail of unlimited rebooking (no rebooking fee) until December 31, 2021. If you will be completing your travel in the same booking class by June 30, 2021 (or ticket validity, whichever comes first), there will be no fare difference charge.

3. Refund your ticket without penalties

The Philippine government introduced early last month a 1,500-daily passenger cap for international inbound passengers at the Ninoy Aquino International Airport (NAIA).

Some senators earlier questioned the move of the government on imposing the passenger limit on international arrivals saying it is ‘ineffective’.