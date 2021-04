A Pinoy priest’s perspective: ‘Dumarami ang patay na binabasbasan ko araw-araw’

In a viral open letter on Facebook, a Filipino priest gave his two cents on the Philippine government response to the novel coronavirus pandemic.

Although deemed by some critics as “nonessential” during the pandemic, priests bear witness to agonies of families of COVID-19 fatalities.

Fr. Wilfredo M. Samson SJ of the Sacred Heart Mission Station in the Diocese of Caloocan said in his lengthy post titled ‘PITIK-BULAG: Dalamhati sa Panahon ng Pandemya’: “Sa loob ng isang buwan, napansin ko ang pagdami ng mga patay na binabasbasan ko araw-araw. Hindi naman ganoon dito dati. Pero ramdam ko na may mali sa situwasyon.”

He clarified: “Nakikita kong may ginagawa naman ang gobyerno. Pero super kulang. Hindi sapat.”

To that effect, Fr. Samson stressed that the national government should be more perceptive to experts’ opinion and lend an ear to the cries of the public who bear the brunt of apathy and inaction.

“Ang sama-samang utak, malayo ang nararating. Wala pong mawawala sa inyo sa pag-konsulta, dito pa kayo makakakuha ng kaibigan at kasangga sa panahon ng pandemya.”