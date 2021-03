‘Ayaw ko nang mabuhay’: Meghan Markle, binunyag ang paghihirap na dinanas sa British Royal Family

Binunyag ng Duchess of Sussex na si Meghan Markle na labis ang hirap na kanyang dinanas nang siya’y makabilang sa British Royal Family nitong mga nagdaang taon.

Sa ekslusibong interview kasama ang batikang host na si Oprah Winfrey at kanyang asawang si Prince Harry, hinayag ni Markle na hindi niya nakuha ang suporta at tulong mula sa pamilya, noong mga panahong kinakailangan niya ito ng lubusan.

Nang tanungin ni Oprah kung nagkaroon ba ng panahon na naisip ni Markle na saktan ang kanyang sarili dahil sa sobrang depresyon, malungkot niya itong kinumpirma dahil sobra sobra ang kanyang dinanas na pasakit, kabilang na ang panahon na hindi siya nakalabas sa kanilang tahanan ng mahigit na tatlong buwan, ayon sa ulat mula sa BBC.

“I just didn’t want to be alive anymore. And that was a very clear, and real, and frightening constant thought,” ani Markle.

Bukod dito, kabilang sa mga kontrobersiyal na pahayag ng Duchess of Sussex ay ang isang kamag-anak nilang nagsabing malaking bagay di umano ang magiging kulay ng balat ng kanilang anak, kung kikilalanin ito bilang isa sa mga prinsipe ng bansa.

“In those months when I was pregnant, all around this same time so we have in tandem the conversation of he won’t be given security, he’s not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he was born,” ani Markle.

Sa interview ay sinabi din ng kanyang asawa na si Prince Harry na hindi na sinasagot ng kanyang amang si Prince Charles ang kanyang mga tawag nang malamang ititigil na niya ang kanyang paninilbihan bilang kasapi ng Royal Family.

Matatandaan na nito lamang nakaraang buwan ay pormal nang inanunsyo ng mag-asawa na hindi na sila muling babalik pa para makabilang sa Royal Family.