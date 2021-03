Mukha ng naagnas na bangkay sa Dubai, ginawan ng 3D facial reconstuction para makilala

Sa tulong ng makabagong forensic 3D facial reconstruction technologies, nagawa ng General Department of Forensics ar Criminology sa Dubai Police na mabuo muli ang mukha ng isang naagnas na bangkay ng isang lalaki.

Ngayong araw nag-upload ng kanilang nagawang larawan ang Dubai Police sa kanilang Facebook page at nanawagan sa publiko upang tulungan sila na makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya din pagkakakilanlan.

Nakuha ang labi niya sa dagat isang buwan na ang nakakaraan.

Ayon kay Major General Dr. Ahmed Eid Al-Mansoori, Director ng General Department of Forensic Evidence and Criminology, isang hamon sa kanila ang facial reconstruction dahil halos naagnas na ang katawan. Bukod dito, ang features at linya sa mukha ng bangkay ay nawala na.

“An elite team of coroners, digital forensics experts, and professionals from the General Department of Artificial Intelligence at Dubai Police worked tirelessly to compile an identikit of deceased using the latest technologies in digital facial reconstruction” ani Al-Mansoori.

Bukod dito, pinaliwanag ni Dr. Yunus Al-Balooshi, forensic consultant ng Dubai Police, na nahirapan din sila na matukoy ang kulay ng balat ng bangkay dahil nawala na din ang body pigments nito bunga ng matagal na pagkababad sa tubig.

“Nevertheless, our forensic experts were able, through specialized tests, to determine that the deceased had moderately pigmented brown skin similar to Asians and middle easterners,” dagdag niya.

Nagsagawa din ng specialized forensic examination sa isang hibla na lang ng buhok na natira sa bangkay kaya natukoy na kulay itim ito at may haba na 3 sentimetro, ayon kay Al-Balooshi.

Nagsagawa din sila ng osteopathy at pelvic osteometry upang malaman ang kanyang edad at nagsagawa pa iba pang pagsusuri.

Ang kanilang Visual Evidence Analysis Department naman ang nagsagawa ng proseso sa digital reconstruction ng mukha.

Nanawagan ang Dubai Police sa kung sinuman ang nakakakilala sa lalaking ito na tumawag sa kanilang Dubai Police Call Centre: 901. (ES)