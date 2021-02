Veteran journalist Doris Bigornia suffers heart attack, to undergo open heart surgery 

Veteran broadcaster Doris Bigornia has suffered a heart attack over the weekend and will undergo an open heart surgery according to his radio show partner and ABS-CBN News anchor Alvin Elchico.

“Bago po tayo mag-umpisa dahil marami po kasi ang nagtatanong so, nagpaalam po ako sa pamilya ni Mutya ng Masa Doris Bigornia na sabihin po sa inyo, pinapasabi lang po, ang Mutya ng Masa, siya po’y inatake sa puso noong Linggo, papuntang Lunes,” Elchico said.

“Siya po’y sinugod sa ospital at ngayon po’y nasa ICU. Ka-kaailanganin po ng ano eh, open-heart surgery. So ang pamilya po ay humihingi po ng panalangin, so sa ngalan po ng pamilya ni Doris Bigornia, ang Mutya ng Masa, kami po sa DZMM Teleradyo ay humihingi po ng inyong panalangin,” he added.

Elchico revealed that Bigornia is conscious and has talked to him through the phone.

“Ipagadasal po natin na mapagtagumpayan po ni Doris ang susuungin po niyang pagsubok kasi hanggang ngayon (nasa ICU). Nakaka-usap ko siya, conscious po si Doris, pero kakailanganin po niya ‘yong open heart surgery pagkatapos po ng atake sa puso,” he further said.

Some of Bigornia’s colleagues are asking for prayers and support for the veteran journalist.

“Please join us in praying for our very good friend @DorisBigornia as she goes thru heart surgery after suffering a heart attack. Doray, kaya mo yan. Maraming nagmamahal sa yo. Fighting Doray!!!! We love you,” reporter MJ Felipe said. (TDT)