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MUST KNOW: Here are the emergency and rescue hotlines for #UlyssesPH

Photo of Staff Report Staff Report 4 hours ago

NATIONAL HOTLINE – 911

Quezon City – 122

Metro Manila:

1. San Juan City – 238-43-33

2. Paranaque City – 829-09-22

3. Muntinlupa City – 925-43-51

4. Valenzuela City – 292-14-05/0915-2598376

5. Makati City – 870-11-91/870-14-60

6. Caloocan (south) – 288-77-17

7. Caloocan (north) – 277-28-85

8. Mandaluyong City – 532-21-89/532-24-02

9. Marikina City – 646-24-36/646-24-26

10. Pasig City – 632-00-99

11. Pateros – 642-51-59

12. Manila – 927-13-35/978-53-12

13. Taguig City – 0917-550-3727

 

RED CROSS:

1. Caloocan – 366-03-80

2. Paranaque – 836-47-90

3. Mandaluyong – 571-98-94/986-99-52

4. Manila – 527-21-61/527-35-95

5. Makati – 403-62-67/403-58-26

6. Quezon City – 0917-854-2956

7. Valenzuela – 432-02-73

 

RIZAL PROVINCE (Region 4A)

1. Tanay – 655-17-73 local 253

2. Cardona – 954-97-28/0915-612-6631

3. Teresa – 0920-972-3731

4. San Mateo – 781-68-20

5. Rodriguez – 531-61-06

6. Angono – 451-17-11

7. Morong – 212-57-41/0926-691-4281

8. Antipolo – 234-2676/734-2470

 

CAVITE PROVINCE (Region 4A)

1. Imus – (046) 471-06-29/0998-8499635

2. Rosario – (046) 432-05-26/0917-7936767

3. Silang – (046) 414-37-76

4. Dasmariñas – (046) 683-09-38/513-17-66

5. Tagaytay – (046) 483-04-46/0927-8569979

 

RED CROSS (Cavite Area)

1. Cavite City – (046) 431-05-62/484-62-66

2. Dasmariñas – (046)402-62-67/0916-2450527

 

BATANGAS PROVINCE (Region 4A)

1. Rosario – (043) 311-29-35/0917-5313884

2. Ibaan PNP –  (043) 311-73-44

3. Lipa Red Cross – (043) 740-07-68

 

QUEZON PROVINCE (Region 4A)

1. Atimonan – 0956-5523686/0908-9832111

Radio Freq.: 147.150 mhz

2. Tiaong – (042) 545-91-87/0912-2226895

Radio Freq.: 146.150 mhz

PNP – (042) 545-91-66; 0999-169-08-96

Fire – (042) 545-99-00; 0915-603-42-90

3. Baler – 0920-594-19-06/0918-6626169

Radio Freq. – 152.020 mhz

PNP – 0908-526-40-29

Fire – 0919-999-83-29

 

BULACAN PROVINCE

1. Meycauayan Bulacan

Rescue – (044)323-04-04

– 0915-707-7929

– 0925-707-7929

Fire        – (044)228-91-67

– 0922-210-3168

PNP       – 0916-582-7475

2. Malolos Bulacan

Rescue – (044)760-51-60

PNP        – (044)796-24-83

– 0933-610-4327

Red Cross – (044)662-59-22

3. Calumpit Bulacan

Rescue – (044)913-72-95

– 0923-401-4305

– 0916-390-3931

PNP       – 0995-966-4427

– 0933-197-8736

Fire       – (044)913-72-89

– 0925-522-5237

4. Hagonoy Bulacan

Rescue – (044)793-58-11

– 0925-885-5811

5. Baliuag Bulacan

Rescue – 0917-505-7827

6. Norzagaray Bulacan

Rescue – 0916-359-0233

7. Sta.Maria Bulacan

Rescue – 0925-773-7283

8. Bustos Bulacan

Rescue – (044)761-10-98

9. San Miguel Bulacan

Rescue -(044)762-10-20

– 0995-059-5054

– 0928-187-6784

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Staff Report

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