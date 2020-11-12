MUST KNOW: Here are the emergency and rescue hotlines for #UlyssesPH

NATIONAL HOTLINE – 911
Quezon City – 122
Metro Manila:
1. San Juan City – 238-43-33
2. Paranaque City – 829-09-22
3. Muntinlupa City – 925-43-51
4. Valenzuela City – 292-14-05/0915-2598376
5. Makati City – 870-11-91/870-14-60
6. Caloocan (south) – 288-77-17
7. Caloocan (north) – 277-28-85
8. Mandaluyong City – 532-21-89/532-24-02
9. Marikina City – 646-24-36/646-24-26
10. Pasig City – 632-00-99
11. Pateros – 642-51-59
12. Manila – 927-13-35/978-53-12
13. Taguig City – 0917-550-3727
RED CROSS:
1. Caloocan – 366-03-80
2. Paranaque – 836-47-90
3. Mandaluyong – 571-98-94/986-99-52
4. Manila – 527-21-61/527-35-95
5. Makati – 403-62-67/403-58-26
6. Quezon City – 0917-854-2956
7. Valenzuela – 432-02-73
RIZAL PROVINCE (Region 4A)
1. Tanay – 655-17-73 local 253
2. Cardona – 954-97-28/0915-612-6631
3. Teresa – 0920-972-3731
4. San Mateo – 781-68-20
5. Rodriguez – 531-61-06
6. Angono – 451-17-11
7. Morong – 212-57-41/0926-691-4281
8. Antipolo – 234-2676/734-2470
CAVITE PROVINCE (Region 4A)
1. Imus – (046) 471-06-29/0998-8499635
2. Rosario – (046) 432-05-26/0917-7936767
3. Silang – (046) 414-37-76
4. Dasmariñas – (046) 683-09-38/513-17-66
5. Tagaytay – (046) 483-04-46/0927-8569979
RED CROSS (Cavite Area)
1. Cavite City – (046) 431-05-62/484-62-66
2. Dasmariñas – (046)402-62-67/0916-2450527
BATANGAS PROVINCE (Region 4A)
1. Rosario – (043) 311-29-35/0917-5313884
2. Ibaan PNP – (043) 311-73-44
3. Lipa Red Cross – (043) 740-07-68
QUEZON PROVINCE (Region 4A)
1. Atimonan – 0956-5523686/0908-9832111
Radio Freq.: 147.150 mhz
2. Tiaong – (042) 545-91-87/0912-2226895
Radio Freq.: 146.150 mhz
PNP – (042) 545-91-66; 0999-169-08-96
Fire – (042) 545-99-00; 0915-603-42-90
3. Baler – 0920-594-19-06/0918-6626169
Radio Freq. – 152.020 mhz
PNP – 0908-526-40-29
Fire – 0919-999-83-29
BULACAN PROVINCE
1. Meycauayan Bulacan
Rescue – (044)323-04-04
– 0915-707-7929
– 0925-707-7929
Fire – (044)228-91-67
– 0922-210-3168
PNP – 0916-582-7475
2. Malolos Bulacan
Rescue – (044)760-51-60
PNP – (044)796-24-83
– 0933-610-4327
Red Cross – (044)662-59-22
3. Calumpit Bulacan
Rescue – (044)913-72-95
– 0923-401-4305
– 0916-390-3931
PNP – 0995-966-4427
– 0933-197-8736
Fire – (044)913-72-89
– 0925-522-5237
4. Hagonoy Bulacan
Rescue – (044)793-58-11
– 0925-885-5811
5. Baliuag Bulacan
Rescue – 0917-505-7827
6. Norzagaray Bulacan
Rescue – 0916-359-0233
7. Sta.Maria Bulacan
Rescue – 0925-773-7283
8. Bustos Bulacan
Rescue – (044)761-10-98
9. San Miguel Bulacan
Rescue -(044)762-10-20
– 0995-059-5054
– 0928-187-6784