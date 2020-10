UAE-based OFW parents share tips to help kids adjust with distance learning in PH

Filipino parents overseas are now working twice as hard as breadwinners of their family and as teaching assistants to help their children learn.

The Filipino Times gathered several UAE-based parents to learn how they manage to continue their kids’ education in the Philippines despite the pandemic.

Manizah Arlie, Nurse, 7 years in UAE

“Madalas po kaming nag-v-video call ng anak kong nasa Grade 7 na ngayon. Dahil mahina ang internet sa bayan ko sa Zamboanga, mas pinili naming mag-modular kesa online class. Ang ginagawa ko po ay ‘return demonstration’ o pagpapaulit ng sinasabi para ma-assess na ang level ng pagintindi ng anak ko.”

Elmer Casao, Engineer, 5 years in UAE

“I just told my kids to be open and ask if meron sila mga lessons na hindi pa malinaw sa kanila or Di pa masyado naiintindihan, na itanong nila ito sa akin via Facebook messenger or we can schedule a zoom call to discuss if necessary para mas maexplain ng maayos sa kanila ang lessons. From time to time, ask your children kung saang areas sila mayroong hindi masyado naintindihan. Dapat mas open sa communication ang mga Parents and their children especially during this time of pandemic and whilst the children are adjusting with the new normal in school.”

Marifel Manimtim, Travel Agent, 6 years in UAE

“Nitong unang nagbukas ang klase, naranasan ng panganay ko na nagsimula na yung online class pero since nag-lag yung internet, nawala siya. Mas marami rin sila ginagawa compare sa normal class. Yung bunso ko sa orientation nandun ang mother ko to guide. Dapat bilang OFW na magulang lagi natin sila i-guide lalo na yung mga may anak na nasa elementary level. Sila ang may pinakakailangan ng atensyon at gabay pag online class.”

Ninoy Paglinawan, Sales Manager, 4 years in UAE

“Mahalaga din kasing maintindihan ng bata on why suddenly online nalang lahat, na she can’t see her classmate again, no physical school, no usual school errands. We’re lucky na she understands the situation well at her age. We opted to transfer Candace from her school in Dubai to a full online distance learning in the Philippines. We’ve decided to do it kasi ang anak ko ay asthmatic and we thought na hindi pa ganoong kasafe to do face to face learning because of this on going pandemic. At first medyo mahirap dahil sa time difference kasi we followed PH time and schedule. We’re thankful that her school is very accommodating naman and adjusted. We’re thankful na may distance learning option na ngayon, We feel more safe for our child, bawas isipin habang nasa work kaming mag-asawa.”

Mary Ann Mendez, 4 years in UAE

“In-u-update ko po sila sa gagawin nilang online classes. Everyday ko silang vinivideo call para alamin kung ayos na ba ang kakailanganin nila sa pag-aaral. Ang panganay ko ang nag-a-asikaso sa pag-aaral ng kanilang bunsong kapatid. Minsan sa kapatid ko marami silang tumutulong doon sa mga tanong ng mga anak ko dahil nandoon din mga pinsan ko sa kalapit na bahay,”

Rosana Goles, School Bus Supervisor, 10 years in UAE

“Sa anak ko ay si kuya po niya ang nag g-guide po sa ngayon dahil hindi ko po masabyan ang lahat ng instruction ng teacher po at lagi ko lang po tinatanong kung ano na sabi ng teacher. Sa ngayon po isinama din ako ng teacher niya sa group chat ng parents po at kahit papaano ay nababasa ko po ang mga instruction ng teacher nya at pina follow up ko na lang sa panganay ko kung nagawa na ba niya at panay message din po ako sa kanila,”



Divina Tandang, 3 years in UAE

“I always check kung nagawa na assignment or any activities na kailangan nila ipasa. Kung nahihirapan man sila. Sinesend nila sakin and activity nila and ginagabayan ko sila kung paano nila ito magagawa. Kailangan we see to it to always check their activities para kung sakali na di nila maintindihan nagagabayan pa rin sila.”

Jennifer Paredes, Travel Agent, 8 years in UAE

“Every day ang ginagawa nila 2 subjects. Ang sabi nila yung activities nila is good for one week na kung merong school. The next day ibang subjects naman. I monitor them everyday, lagi kong tinatanong kung tapos na yung activities nila for the day. Pag may tanong sila or di maintindihan, i try to explain to them, then nagreresearch din ako thru internet then irerelay ko sa kanila. Sa mga anak ko, mabibilis naman silang makaunawa kaya di ako masyadong nag aalala sila kasi ever since naman independent sila sa pag aaral nila and I am very lucky na despite malayo ako, nasasama sila as achiever ng school nila na sariling diskarte at pag aaral lang nila. Ang lagi ko lang sinasabi, pag may di sila maintindihan or nahihirapan sila, mag ask lang sila sa akin, lagi naman kaming magkachat”

Florisa al Refai, 13 years in UAE

“Mahirap na madali Kasi mag conflict ka sa work mo. Pero I make sure that they are catered virtually. May agreement Lang kami . Been doing this tutor and lesson assistance to my kids since moment I am here in the UAE. Kahit paano Wala man ako physically, virtually I am present in helping them do their homework’s. So seems to me the recent module system of the graders is no longer new to me. Though Mas Malaki na ang need nila this time Kasi expound mo talaga sa kanila like you’re teaching them virtually. Iba pa din Kasi ang May classroom teacher kaysa sa modules lang or online class. Kaya medyo Nanibago ako this Time. Dahil seguro i was taught for 5 years wayback sa Surigao kaya naintindihan ko paano pag handle and motivate them. Time wise, mag send sa akin ang mga bata ng questions so oag ka gising ko sa umaga nandyan na. Mag ask ako ng timeline when the Assignment Will be submitted.. pag urgent ang Need. Mag iwan ako ng mga tanong sa kanila din. Tapos pasilip silip na ako sa messenger ko kung Meron. Pag urgent I need to make things quick so not to jeopardise the work too. Pag 24 hours pa, then I will do it whenever I have free time sa office if not Pag uwi na sa bahay. Time management and setting priorities talaga ang kailangan. Di madali Pero I am happy doing this for

My kids. Kahit Papaano Nagawa ko ang responsibility ko bilang ina nila.”

Zuhair Jr. Dela Cruz Al Haddad, Registered Nurse, 6 years in UAE

Videocall ang ganit namin. Like for example, she wakes me up around 5 o’clock in the morning (UAE time) to help her do the activities and answer the modules. As much as possible, get in touch with the child everyday. Para kahit malayo, magagabayan pa rin natin sila sa laht ng bagay, in academics and good behavior. Sa mga activities or assignments, hayaan natin sila ang mag-isip at gumawa, ang primary role natin as parent ay gabayan sila at ipaintindi ang mga takda/gawain.