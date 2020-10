‘Tara na sa Boracay!’: Roque heads towards Boracay to ensure safety for tourists

Presidential Spokesperson Harry Roque has assured the public that it is safe to visit Boracay, stating that visiting the world-famous beach would help residents from areas under General Community Quarantine and/or Modified General Community Quarantine escape from their quarantine fatigue.

On his Facebook post, Roque was seen in visiting several spots in the island, and in meetings together with the Officers of Boracay Chamber of Commerce and Boracay Foundation, Inc.

“Ang muling pagbubukas ng Boracay sa turismo ay magiging mabuti hindi lamang para sa ekonomiya ngunit para din sa kalusugan ng pag-iisip at emosyonal ng mga tao na matagal nang nakakulong sa kanilang mga tahanan at naghahangad na makahanap ng isang maikling pagtakas mula sa kanilang quarantined life,” said Secretary Roque on his Facebook post.

He advises those who plan to visit the island to adhere to precautionary measures set by the country to avoid any local transmission of the coronavirus disease (COVID-19).

“Sa kagalakan at pag-asang bumisita sa Boracay, huwag nating kalimutan na nasa kalagitnaan pa tayo ng laban sa COVID-19. Ang virus ay nasa paligid pa rin natin at kailangan pa nating maging labis na mag-ingat, at kailangan nating isaalang-alang ang bagay na ito habang pinaplano natin ang mga ruta sa paglalakbay,” said Secretary Roque.

