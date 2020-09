FAQs: Saan dapat pumunta ang household worker na hindi makasundo ang amo, o may nangyayaring pang-aabuso?

Dapat ay magsumbong ang household worker sa pulis o dito sa UAE, sa MOHRE (Ministry of Human Resources and Emiratisation) kung ang ating kababayan ay pinagmamalupitan.

Pero may mga kababayan tayong natatakot na magsumbong, kaya ang karamihan ay tumatakas at nagpupunta na lamang sa embahada o di kaya sa konsulado.

“Ngunit dahil kadalasan walang tamang dokumento ang ating kababayan, o wala siyang alam puntahan, natatakot siyang magsumbong sa otoridad at minamarapat na lamang na tumakas sa amin at makarating sa embahada,” paliwanag ni Consul General Marford Angeles sa ATN Alamin series.

Dagdag ni ConGen Angeles, dumadaan sa mahabang proseso ang papeles para makauwi ang ating kababayan dahil kailangang makausap ang iba’t ibang mga opisyales at pati na ang amo ng household service worker para malutas ang problema at mabigyan ng exit clearance ang kababayang nagnanais makauwi.

“Pagdating sa embahada, ang kanyang paniwala ay agad-agad siyang makakauwi ng Pilipinas. Madalas, masama ang kanyang loob sa embahada kapag hindi ito nangyayari,” ani ConGen Angeles.

“Marami ang hindi ito mauunawaan. Normally ang proseso ng pag-aayos ng kaso at pagkuha ng exit clearance ay maaaring tumagal nang dalawa hanggang anim na buwan. Pulis, korte, employer, abogado – marami ang kailangang kausapin at pagdaanan,” dagdag ni ConGen Angeles.

