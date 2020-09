FAQs: Bakit po tumatagal ang proseso ng pag-uwi o paghihintay para makauwi sa repatriation?

TANONG:: Bakit po tumatagal ang proseso ng pag-uwi o paghihintay para makauwi sa repatriation?

SAGOT:

Dumadaan sa ilang mga papeles at proseso ang kaso ng bawat nag-runaway na household service worker (HSW) para makakuha ng exit clearance na kanilang kailangan para makaalis sa bansa.

Tinitiyak ng embahada at konsulado ang araw-araw na pag-po-proseso ng bawat dokumento ng mga kababayang nag-runaway mula sa kani-kanilang mga amo.

“Kahit pa-araw-araw ang ginagawang pag-a-asikaso ng embahada sa kanilang mga kaso, may step-by-step na koordinasyon sa iba’t ibang ahensya ng UAE government upang mapawalang-sala ang HSW at makuha ang kanyang exit clearance,” paliwanag ni Consul General Marford Angeles sa ATN Alamin series.

Ang papeles ng bawat HSW ay dumadaan sa pulis, korte, abogado at maging sa dati nilang amo. Kaya naman tumatagal din ito ng ilang buwan.

Sa panahong ito ay hindi pinapayagang lumabas ang mga kababayang nag-runaway para na rin sa kanilang kaligtasan at seguridad. Pero sila naman ay sagot sa lahat ng pangangailangan habang nasa bubong sila ng embahada o di kaya ng konsulado.

“Dahil sa pag-a-antay nang matagal, marami ay nababagot at marami din ang nagagalit dahil wala silang kinikita sa panahon ng pag-a-antay. Marami sanang pwedeng pagkakalibangan dahil ang center ay may mga reintegration programs na tinatawag. Skills training and even recreational activities,” paliwanag ni ConGen Angeles.

“Walang dapat ikabahala habang nasa center, dahil sila ay ligtas at aalagaan habang nasa bubong ng embahada. Ang POLO-OWWA ang ginawang tagapamahala ng center at sila ay dapat sundin at kakitaan ng kooperasyon,” dagdag pa ni ConGen Angeles.