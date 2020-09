VIRAL VIDEO: Netizens rally behind Pinay being fined by brgy. officers for doing laundry sans face mask

A Filipina woman who was doing her laundry one meter outside their house in Parañaque has gone viral on social media after barangay officers tried to issue her a ticket with Php1,000 in penalty for not wearing a face mask.

The argument between Dina Mapayo and authorities was captured by her son and uploaded it on Facebook.

The incident took place at Duhat compound in Barangay Marcelo Green, Parañaque.

In the viral video, Mapayo insists that as far as she knows only those stepping out of the house to buy essentials are required to wear a face mask.

She also reasoned out that she was just arm away from the wall of their small dwelling.

“Hindi ko naman kailangan ng face mask habang naglalaba… Ang alam ko ‘pag lumalabas mag-face mask,” she said.

Mapayo said that she has a small house, so she needs to do her laundry outside.

The woman did not back down and resisted going to the police station.

However, an official said, “Ngayon nagre-resist kayo. Within 3 days aalamin po namin ang pangalan niyo, papadalhan namin kayo ng summon. Mas lalaki ang problema niyo.”

The officers were also asking Mapayo not to record a video of the incident.

Mapayo got emotional, “Masyado na silang abusado sa mga mahihirap na kagaya namin.”

The uploaded video on Facebook caught the attention of netizens and has since got viral.

Many of them rally behind Mapayo for standing up for her rights against the excesses of barangay officers.

Below are some comments from netizens:

Marjorie Garcia-Cordova: Ipaglaban nyo karapatan nyo. Nasa katwiran kayo. Kahit sabihin nila na punta lang sa brgy at walang dapat katakutan, pag anduon kana wala ka ng magagawa kasi lugar na nila yun. Ticket-an kayo kung sa labas naglalaba habang walang mask. Kaso nasa bakuran naman.

Jhen Dela Cruz Pasilong: Mga bastos na tanod mga mayayabang! Tikitan nyo din sarili nyo Wala kaung social distancing.

Odri Apao: Foul si mga Manong Brgy. Regardless if di nka face mask nasa sarili nyang bakuran si Nanay… sila pumasok sa bakuran. Trespassing pa sila… Maraming barangay tanod ang nag mamarunong pero ang totoo di tlga nila alam ang detalye sa mga batas na ipinatutupad.

Imrah Diego: Bulok na talaga batas natin wla namang ka-tsimisan naglalaba nasa loob ng bakod need mo pa ba mag-face mask. Nasan na yung human rights na sinasabe nyo di ba’t may karapatang pantao din tayo? Ano na nanggyari sa Pinas? Kahit anong buti ng pagpapasunod ng gobyerno pilit na sinisira o sinasamantala nila nasa gobyerno

Sonny Mercado: Kung tama ginagawa ninyo bakit takot kayong mavideo, kung sakaling inaakala ninyong mali na walang face mask habang naglalaba sabihan ninyo na pag naulit huhulihin na namin kayo. Wala kayong konsederasyon na naglalaba sa halos loob na ng bahay dahil nga maliliit bahay na walang lugar para maglaba sa loob, nag iisa lang naman siya. Gusto lang talaga magkapera.