WATCH: Huge fire breaks out in Ajman

A massive fire took out four furniture warehouses in Ajman last September 15, as reported by the Ajman Civil Defense.
Officials confirm that there were no casualties reported due to the incident.
Brigadier Abdullaziz Al Al Shamsi Director General of Ajman Civil Defense stated that they worked together with the firefighters from the Sharjah and Umm Al Quwain Civil Defense to take out the fires after the received an alert regarding the incident around noon.
The site has been handed over to the police for further investigations to determine what caused the blaze.
View this post on Instagram
#Repost @ajmanpoliceghq ・・・ العميد عبدالعزيز الشامسي: السيطرة على حريق اندلع في 4 مستودعات بعجمان دون وقوع أي إصابات أو وفيات بالوصول في 3 دقائق تمكنت فرق الدفاع المدني ودوريات الشرطة من السيطرة على حريق اندلع في 4 مستودعات للأثاث بمنطقة الجرف الصناعية بعجمان، دون وقوع أي إصابات أو وفيات. وأشار سعادة العميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير عام الدفاع المدني بعجمان أنه فور ورود البلاغ إلى غرفة العمليات الساعة 3:27 ظهرا عن اندلاع الحريق تحركت على الفور فرق الدفاع المدني ودوريات الشرطة والاسعاف الوطني، خلال زمن استجابة لم يتعدى 3 دقائق فقط، مما حال دون وقوع أي اصابات أو وفيات، مع التمكن من السيطرة على الحريق. وقال سعادته أن الحريق اندلع في اربع مستودعات للأثاث تابعة لثلاث شركات مختلفة، وشاركت ثلاث مراكز للدفاع المدني في مكافحة الحريق وهي مركز إدارة الدفاع المدني والجرف والصناعية، باسناد من الادارات العامة للدفاع المدني من امارتي الشارقة و أم القيوين، بالاضافة إلى بلدية عجمان. وأضاف سعادته أن عمليات التبريد جارية الآن في الموقع، مع البحث والتقصي عن أسباب وقوع الحريق. #شرطة_عجمان #وزارة_الداخلية #الشرطة_الاتحادية #الشرطة #حكومة_عجمان #الإمارات #ajmanpolice #moiuae #uaepolice #moi #police #ajmangov #uaegov #uae #خلك_في_البيت #stayhome #معاً_ضد_كورونا #فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد19 #together_we_will_win_covid19 #coronavirus #covid19 15/9/2020