Pinoys visiting Israel urged to have complete legal documents

The Philippine Embassy in Israel has advised Filipinos traveling to Israel to prepare all the needed legal documents amid reports that some Filipinos are being denied entry.

“Nakarating sa atensiyon ng Embahada ang naging karanasan ng ilang kababayan na hindi inaprubahan ang pagpasok o ‘denied entry’ sa bansang Israel,” the embassy said in a statement.

The embassy said that while Filipinos do not need visa to enter Israel, it does not mean that it’s already a guarantee.

“Nais po naming bigyang diin na subalit ang Filipino citizens ay visa-free sa Israel, HINDI ITO GARANTIYA na lahat ng Pilipino ay patutuluyin o makakapasok nang walang aberya sa kanilang pagdating,” it added.

Visitors to Israel need to abide with the requirements of border authorities and Israel has the power to deny entry of anyone.

“Wala pong kapangyarihan ang ating Embahada na manghimasok dito,” it said.

The embassy said that Filipinos should be ready with all the necessary documents that may be required of them.

“Maging sensitibo din sa kultura, relihiyon at kaugalian ng Israel — hindi po ito bansang Kristiyano. Bagama’t pinahihintulutan nila ang religious pilgrimage, iwasan po nating mangaral sa kanila o salungatin ang kanilang paniniwala,” the embassy said.