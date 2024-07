Gloc 9 reveals Francis M’s act of kindness

Rapper and songwriter Gloc 9 revealed that the late rapper Francis M lent him money for his nursing education back then.

In an interview with Boy Abunda, Gloc 9 shared about his friendship with Magalona and Andrew E who are both icons in the rap industry.

“Noong wala akong tuition fee pang-nursing, kinakapalan ko mukha ko. Sabi ko, ‘Sir Kiks, pwede ba akong mangutang sa’yo?’ Sasabihin niya sa’kin, ‘Daan ka dito sa ‘Eat Bulaga,’ bigyan kita ng pera pang tuition mo,” said Gloc 9.

Gloc 9 said that the loan had no strings attached but he tried returning the money to the rap icon.

“Walang strings attached. Siya ang nagsabi nito. ‘Ang pera kinikita. Ang kaibigan, mahirap.’ I made it a point na ibalik ‘yun,” he said.

“Si Sir Kiks ay ibang level. Ninong siya ng aking mga kambal… There was one time noong inimbitahan ko siya sa binyag tapos meron siyang lunch with his family and kumain sila malapit d’un sa binyag para maka-attend,” he added.

Gloc 9 said he would always be the number one fan of Magalona.

“Nahihiya pa rin ako minsan kay Sir Kiks pero kapag nagtetext kami, ang tawag niya sa’kin, anak. Ako’y fan, parang understatement pa nga ang number one fan. Pero ang isang tagahanga ay magkaroon ng relasyon sa kanyang iniidolo ay isang sobrang tagumpay para sa’kin,” he said.