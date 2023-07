Claudine Barretto thanks Sabrina M’s friend for dismissing false allegation on Rico Yan

Actress Claudine Barretto thanked Katrina Paula for clarifying the false rumors being spread by the latter’s friend Sabrina M that she was the ex-girlfriend of the late actor Rico Yan.

Katrina dismissed Sabrina’s dating claims through an interview with showbiz columnist Cristy Fermin last Wednesday.

“Magkaibigan kami kaso parang nagkakaroon lang ng mga hindi pagkakaunawaan yung mga ibang sexy stars din. So, umiwas nanaman ako,” Katrina said.

“Walang relasyon na naganap sa kanila. Baka nagkatikiman sila pero ‘yung relasyon, hindi ko alam kung saan nanggaling,” Katrina added.

Katrina clarified that nothing happened to the actor and Sabrina when they went to Clark together with actors Marvin Agustin and Dominic Ochoa.

“Wala e. Paano naman e nandoon kami? Sobrang bait po ni Rico Yan, sobrang marespeto siya,” she added.

“Si Sab, sobrang crush niya si Rico Yan noon pa. Then ayon nga, nagkaroon na isang pagkakataon na nagka-bonding kami. Siguro nga nagkatikiman sila pero walang relasyon,” the actress explained.