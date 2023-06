“Wala silang sinabi” Joey De Leon reveals that GMA didn’t reach out to them despite issue with TAPE

“Joey De Leon revealed that they don’t have any ill feelings towards the management of GMA Network amid their dispute with TAPE Incorporated.

“Masakit talaga ‘yung nangyari, masakit sa lahat. Wala, it’s bound to happen. Katulad ngayon, hindi ka na makakabalik. Paano ka babalik kung yung mismong Channel 7, hindi nagparamdam kasi ang sinasabi nila ang kontrata nila ay with the producers?,” De Leon said in an interview with broadcaster Julius Babao.

“Hindi naman kami nagtatampo, hindi naman din kahina-hinala pero kapuna-puna na wala silang sinabi. Wala ring, ‘Uy, kung ano man ang mangyari ay itutuloy namin ha.’ Well, take ko ‘yon,” he added.

De Leon also said that the Kapuso network did not intervene or attempted to mediate between the two parties.

“Wala. Well, masakit mang sabihin baka iniisip nila na, ‘Matanda na ‘yang mga ‘yan. OK na,’ pero hindi e. Pati bata madadamay e, pati portions,” he said.

“Oy, Channel 7. Kayo ba tumawag na, ‘OK ba kayo?’ Wala, walang gano’n,” the TV host stated.

De Leon said that he even asked the production firm to allow them to host until the 50th anniversary of Eat Bulaga.

“Isa lang ang binitawan ko nung mga meeting na matindi. Sabi ko, ‘Ayaw niyo ba kami paabutin ng 50 years tapos sipain niyo na kami.’ Exact words ko ‘yon—’tapos sipain niyo na kami,’” he said..