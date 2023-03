Ogie Diaz says sorry to Liza Soberano

Taking the higher road, talent manager Ogie Diaz has apologized to actress Liza Soberano who admitted in an interview with Boy Abunda that she was hurt by Diaz’s remarks.

Soberano also accused her former manager of wanting to destroy her. The actress has been the subject of criticisms by netizens over being ‘ungrateful’.

“Sumasagot lang naman ako, o sinagot ko lang kung ano ‘yung para sa akin, ‘Teka, ito ‘yung nangyari. Ito naman ‘yung totoo para sa akin,’” Diaz said.

“Kaya kung may tampo man si Liza sa akin, dahil kung kilala ko ‘yung bata, may anggulo siya na parang malungkot. Sorry, anak, kung in any way na-offend kita or feeling mo kinalaban kita or feeling mo kinokontra kita. Kasi wala akong matandaan na kinontra kita, kundi sinasabi ko lang kung ano ‘yung sa alam ko ‘yung totoo,” he added.

Diaz said that Soberano does not need to apologize to her.

“Basta ako, anak, hindi ako na-offend. Mas nalulungkot ako kaysa nao-offend ako. Nalulungkot ako sa nangyayari kung bakit kailangang mangyari ito. Kung bakit kailangang ihayag mo ‘yung damdamin mo at kailangan ko rin namang ihayag ‘yung damdamin ko sa isyu kasi napararatangan din ako “ he said.

“Pero kung na-offend ka, anak, sorry. Hindi sa hindi ko sinasadya ‘yun kundi gusto ko lamang sabihin kung ano naman ‘yung panig ko lalo na at nandoon tayo sa point na pareho tayong dyina-judge ng mga tao,” Diaz continued.