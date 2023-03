Ogie Diaz says Liza’s team claim on missed Spider-Man audition made her look cheap

Vlogger and talent manager Ogie Diaz reacted on the claims of Careless CEO Jeffrey Oh that Liza Soberano missed an audition for the role of ‘MJ’ on the hit Marvel film ‘Spider-Man’.

Ogie was the former manager of Soberano.

Oh previously said that Soberano was offered to audition for the role but was never given a chance to do si due to contract obligations. The role then went to Hollywood superstar Zendaya.

Soberno also denied the audition offer in an interview with ABS-CBN.

Ogie said in a vlog that there was no offer made for Soberano to audition for the role. He added that the claim only came from a fan.

“Pag dinedma ko ‘to, baka isipin ng iba na totoong nangyari ito. Ito ay may kinalaman sa sinabi ni Mr. Jeffrey Oh, ang CEO ng Careless na management ni Liza Soberano, tungkol doon sa panghinayang nila na si Liza Soberano sana ang gumanap na MJ na leading lady ni Spider-Man noong 2016, 2017. Si Liza Soberano po mismo ang nagsabi na walang imbitasyon na galing sa Marvel,” he said.

“At ‘yung tweet na iyon ay galing sa isang fan na nagpakalat na naniniwala na posible na makapasok si Liza bilang isa sa mga extra or mga roles doon sa ‘Spider-Man’ kung siya ay sakaling maga-audition. Hindi ko alam kung nanggaling si Jeffrey Oh sa tweet ng fan na ‘yun or baka naman meron siyang resibo,” Ogie elaborated.

Ogie also challenged Oh to show proof that there was an invitation from Marvel.

“Mr. Jeffrey, you might want to release the receipt or proof that Liza received an invitation from Marvel to audition for the role of MJ. Dahil ako bilang former manager ni Liza at ang Star Magic ng ABS-CBN, as far as we know, walang imbitasyon mula sa Marvel — at yun ay sinegundahan din ni Liza. Kaya hindi ko alam saan nanggagaling si Mr. Jeffrey,” he noted.

“Kaya nga hinihingan ko ng resibo kasi baka kapag may resibo, makapag-sorry kami kay Liza. Sino naman ang may ayaw? Lead ‘yun, ‘no? At Hollywood movie ‘yun na pangarap ni Liza, pero wala nga pong imbitasyon. Alangan namang mang-gatecrash ka sa audition, wala namang gan’un. Ba’t hindi naman namin iaallow yung bata, diba? Although at that time, marami talagang ginagawa si Liza. Kasi may pangalan na si Liza. Popular na si Liza n’un kaya alangan namang nakatanghod lang siya sa bahay at naghihintay ng meron siyang audition mula sa Hollywood, diba?” he added.

Ogie also said that Liza should talk to her management because she’s looking delusional and cheap.

“Kaya nga sana, nag-uusap sina Liza at ‘yung bago niyang management, or kinausap ni Mr. Jeffrey Oh si Liza statement kasi dahil diyan sa statement na yan, binash tuloy nang binash si Liza. Pinagmukha mong illusyonada si Liza. Jusko, hindi naman starlet si Liza. Sikat pa rin naman si Liza. Bakit kailangang dumaan sa ganitong ka-cheapan si Liza, diba?” he added.