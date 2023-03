‘Mana kay Robredo’ Rita Avila refuses special treatment from airport staff

Kapuso and veteran actress Rita Avila shared on a recent social media post about an encounter with an airport staff.

Rita said that an airport staff tried to give her special treatment by skipping the line.

The actress however declined the offer and decided to follow the line:

“Nagmagandang loob yung taga-airport. Pinapaalis kami sa pila para mauna na kami,” Rita said.

“Hindi kami pumayag. Mana kami kay Atty. @lenirobredo eh, pila kung pila,” he added.

Rita said that Filipinos should instill discipline and stand for what is right.

“Ganyan dapat ang mga Pilipino, may DISIPLINA at nasa TAMA. Hindi yung pasaway, singitan, unahan. Nakakahiya,” she added.

“Ang TUNAY na pagmamahal sa bansa ay ang alagaan ito sa pamamagitan ng pagiging disiplinado, malinis sa kapaligiran at sumusunod sa mga tuntunin,” the actress said.

Rita said that former Vice President Robredo is a role model for many Filipinos.

“Katotohanan namang modelo si Atty. Leni sa pagsunod at pagiging simple. Wag na masamain dahil walang masama sa isang tama ang ginagawa,” she said.

“Ayusin natin ang ating mga sarili bilang Pilipino. Tayo rin naman ang tutulong sa ating mga LIDERS ngayon sa pamamagitan ng ating sariling sikap. Suporta sa kanila ay kailangan lalo’t ikabubuti ng mga Pilipino ito,” the actress continued.

Robredo lost in the May 2022 elections against President Bongbong Marcos.