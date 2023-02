Cristy Fermin to Liza Soberano: Wala kang utang na loob

Veteran showbiz columnist Cristy Fermin did not mince words addressing the recent vlog made by Liza Soberano.

Liza recently opened up about being in a box in the last 13 years in her showbiz career. The vlog however drew mixed reactions calling Liza ‘ungrateful’.

“Hindi ako nagagalit. Nalulungkot ako para kay Liza. Sa kasaysayan po ng pelikula, nagkaroon po tayo ng Superstar, Nora Aunor. Nagkaroon po tayo ng Star For All Seasons, Vilma Santos.Meron po tayong Megastar, Sharon Cuneta,” Cristy said on her radio show.

“Meron po tayong Diamond Star, Maricel Soriano.At iba pang mga personalidad na naabot ang kanilang mga pangarap. Never po tayong nakarinig ng anumang salita sa binanggit naming artista, na noong sila po sa pagharap sa camera, sila ay ninakawan ng sariling personalidad, ng kanilang kaligayahan, ng kanilang pagkatao, ng kanilang kalayaan.Wala po,” she added.

Cristy said big celebrities were always grateful with what they have experienced throughout their career.

“Puro pagpapahalaga po sa kanilang karera ang ating narinig at ating nabasa at napanood. Bukod tanging itong Liza Soberano na ito ang nagsabi ng puro reklamo,” Cristy said.

“Lahat pala ng sakripisyong ginawa sa’yo ni Ogie Diaz, na bumakod sa’yo, isinilid ka sa plastic balloon para huwag kang masaktan para maabot mo ang pangarap mo hindi mo pala pinahahalagahan. Yung pinuhunan pala sa’yo na panahon, salapi, atensyon, at pag-aalaga ng ABS-CBN, ng Star Magic, balewala rin pala sa’yo iyon. Nagrereklamo ka pa ngayon,” she added.

Cristy said Liza is the only actress complaining about the opportunities given to her by the management.

“Ikaw lang ang tanging artista na naringgan namin na nagreklamo sa ibinigay na magandang oportunidad sa’yo ng iyong manager at ng iyong produksyon.” Nakakalungkot ka Liza Soberano. Napakaraming artista sa kasaysayan ng pelikula at telebisyon na nagtagumpay na pinahalagahan ang kanilang ginagawa. WALANG UTANG NA LOOB ITONG BATANG ITO,” Cristy said.