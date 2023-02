‘Na-clickbait ako’: Willie Revillame apologizes to Cristy Fermin

Television host Willie Revillame has apologized to veteran showbiz columnist Cristy Fermin over his outbursts in his television show which also included Fermin’s comment on him.

In an episode of ‘Wowowin’ on Wednesday, Revillame admitted that reacted in a statement of Fermin calling him arrogant without watching the full video of her statement.

“Na-clickbait ako. Napain lang ako na may nagsabi sa akin na, ‘O akala ko ba, nanay mo yang si Cristy Fermin? Bakit sinabi, ang yabang-yabang mo raw?’ So, parang naano na ako, ‘yun ang mga dumarating. Kaya ayokong nagbabasa ng YouTube at Facebook na negative. Kaya lang, siyempre nasaktan ako dahil parang nanay ko ho ‘yan, si Tita Cristy,” Revillame said.

“Ilang laban, ilang giyera na kami ang magkasama. Saka ‘yun nga, may nasabi ako sa kanya na hindi maganda kagabi na nasaktan ko ang pamilya niya. Na ang pagkakamali ko ho, e, hindi ko kasi napanood ‘yung kanyang ‘Cristy FerMinute’ dahil ayoko na ho manood. Ang pagkakamali ko, nagdesisyon akong magsalita. Ako ho ang nagkamali,” he added.

Revillame said that he called Fermin and they had a heated exchange like family.

“Nagkausap kami ni Tita Cristy kanina, nagsigawan kami. Nagmurahan kami. Parang mag-ina na nagtatampuhan hanggang humingi ako ng tawad sa kanya at sa mga anak niyang nasaktan. Kung anuman ‘yung nasabi ko ho, e, hindi naman ‘yon pagsusumbat,” he added.

“’Yun naman ho, e, galing sa puso ko ‘yung pagbibigay nun [condo unit at kotse]. Kaya lang siyempre, dumarating ‘yung point na nasasaktan ka. Tao ka lang, binubugbog ka ng lahat. Pati ‘yung mga tao na tinutulungan ko dati, pati sila nakikisama [sa paninira], hindi mo alam kung bakit,” Revillame said.

The TV host said that he is very sorry for all the things that he said.