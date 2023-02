‘Magbilangan tayo’: Cristy Fermin clashes with Willie Revillame

Veteran showbiz columnist and host Cristy Fermin clashed with television host Willie Revillame over the latter’s remarks against people who he believes are out to destroy him.

Earlier this week, Revillame said that he is now ready to fight against those who are criticizing him and destroying his credibility.

“Maraming naglalabasan ngayon at talagang medyo winawasak ang pagkatao ko, sinisiraan. Meron akong mga taong minahal at tinulungan… sinabihan pa akong mayabang ngayon,” Revillame said.

“Hindi na ako matatakot sa inyong lahat, laban na ito kung laban. Masyado niyo na akong inaapi.Tirahin niyo ako minu-minuto, I don’t care dahil kayo ang may utang na loob sa akin, hindi ako. Tandaan niyo ‘yan,” he added.

In one of her shows, Fermin called Revillame arrogant. She later on explained that she texted Revillame after that episode.

“Ang sabi ko, ‘sana lang, pinanood mo nang buo ang mga sinabi ko sa ‘CFM’ tungkol sa yo,” she shared. “’Yung terminong ‘mayabang’ sinabi ko yun. Pero iba pala ang interpretasyon mo,” Fermin said.

“’Kahapon, ipinagtanggol pa naman kita tungkol sa ABS-CBN. Bago ka magsalita, mag-isip ka muna. ’Pero kung gusto mo ng giyera sa kabila ng pagmamalasakit ko sa yo, nakahanda ako.’ Tatlong exclamation marks po yun, all caps po yung, ‘NAKAHANDA AKO,’” she added.

Fermin also said that Revillame called her and tried to explain his side.

“Dahil po dito ay tumawag siya. Unang sagot ko pa lang, hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang mga salita ko. Lahat siguro ng mga binitiwan kong salita kaninang umaga, patungkol sa kanya bilang sagot, yung mga bagay na ayaw niyang marinig na sa unang pagkakataon ay pinatikim at pinalasa ko sa kanya,” she added.

She also hit Revillame for boasting about the help he gave to other people.

“Unang-una po mga kapatid, pinaka-ayoko po yung nanunumbat. Sabi ko nga, mantra ng buhay ko, anumang ginagawa ng ating kanang kamay, hindi na dapat pang ipinapaalam sa kaliwa,” She said.

“Ngayon, kung tutulong po tayo at isusumbat pala natin pagdating ng panahon, huwag na lang tayong tumulong. Yun lang naman yun,” she added.

Revillame’s statement about giving reporters P10,000 during the pandemic also did not sit well with Fermin.

“Huwag ka na lang tutulong kung pagdating pala ng araw isusumbat mo lang,” she added.

Revillame also told Fermin that no one was informing him about the fate of ALLTV shows which will pause airing due to lack of advertisers and revenue.

“Wala raw kumakausap sa kanya. Tumatawag daw siya, wala raw gustong makipag-usap sa kanya. Yun ang sabi niya. Sabi ko, ‘Ikaw na lang ang hindi nakakaalam. Hindi tama yan. Dapat kausapin mo sila.’ Araw-araw daw po siyang tumatawag pero walang may gusto makipag-usap sa kanya,” Fermin explained.

The showbiz columnist also clarified the car and the condo unit Revillame gave her.

“Nakakasakit po ng damdamin. Sinabi ko raw na mayabang siya. Walang utang na loob? Anong dapat kong tanawing utang na loob sa yo, Willie Revillame? Magbilangan tayo. Magbilangan tayo ngayon. Ano ang dapat kong tanawin na utang na loob ko sa yo? Masakit sabihin, masakit marinig, nagkatulungan tayong dalawa,” she said.