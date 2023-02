Willie Revillame slams critics of ALLTV as reports of looming cancellation of some shows surface

Television host Willie Revillame slammed those who are still happy on the news that some shows of ALLTV will soon end airing due to lack of advertisers and revenue.

Remillame appeals for understanding that the network is still new and it’s about time to set aside politics.

“Ito ang mga ginagawa ng programang ito. Sana hindi mawala ito kasi tumutulong ito sa gobyerno, eh. Hindi nga lang sa gobyerno, tumutulong ito sa ating mga kababayan na nangangailangan,” Revillame said.

“Tapos madidinig n’yo lang na mawawala, hihinto, natutuwa kayo. Matutuwa ba kayo na may mga kababayan tayong natutulungan, mawawalan? Dapat nga, ipinagdarasal n’yo kami na magtuloy-tuloy yung programa,” he added.

Revillame also condemned those who seem to be happy with the news that the network will be closing some shows.

“Ganoon talaga, eh. Ang dami ninyong sinasabi, ‘Buti nga sa inyo, ang yabang-yabang n’yo kasi!’ Anong ipinagyabang namin? Hindi ko ipinagyayabang itong ginawa namin na ‘to. Sinasabi ko lang sa inyo, itong programang ito, it’s not about me. It’s about the program Wowowin,” he added.

Revillame also denied plans to run for politics.

“Wala akong kaintensiyon-intensiyong tumakbo sa pulitika. Wala ho, hindi ko ho buhay ‘yan. Eto lang ako, Wowowin lang ako. Kaya ko lang ito naikukuwento, may lumalabas kasi ngayon na ang mga programa sa ALLTV, mawawala. Eh parang natutuwa pa kayo na mawawala yung mga programa na nagbibigay ng saya at tulong,” he said.

“Sana hindi ganoon. Ako naman, willing tumulong dahil sa sobrang blessed namin. You have to understand, nagsisimula pa lang po ang ALLTV. Nagsisimula pa lang kami, sanggol pa lang ito. Talagang wala pang commercial na papasok dito kasi wala pa kaming reach. Wala pa kaming signal. Sinisimulan pa lang, eh,” he added.

Revillame also called on to set aside politics.

“Ipagdasal n’yo kami. Ipagdasal n’yo kami na maging successful ito para maraming mga istasyon na maraming magawa. Marami kayong marinig na kabutihan. Set aside n’yo yung pulitika,” he said.

“Marami pa kayong dapat malaman sa katotohanan. It’s about the frequency, kung alam n’yo lang yung totoo. Ayoko lang ho magsalita na pangungunahan ko sila,” Revillame added.