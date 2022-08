TikTok Awards PH: Vice Ganda, Joshua Garcia named Celebrities of the Year

“It’s Showtime” host Vice Ganda and “Darna” Joshua Garcia have been hailed as Celebrities of the Year at the TikTok Awards Philippines 2022.

Both Filipino stars bested seven other nominees for the Celebrity of the Year category during the awards ceremony held at New Frontier Theater in Quezon City.

Celebrities who were nominated for the award included Ivana Alawi, Kim Chiu, Althea Ablan, Kyline Alcantara, Cassy Legaspi, Dasuri Choi and Yukii Takahashi.

“Sa lahat ng followers ko sa TikTok, maraming maraming salamat at binibiyayaan niyo ang mga sarili ninyo na makita ang kagandahan ko araw araw,” Vice Ganda said. “Makakaasa kayo na marami pa kayong mapapanood at makikitang mga content or videos ko sa TikTok nang sa gano’n naman ay gumanda ang chaka niyong araw kapag nakikita niyo ang kariktan ko.”

Vice Ganda and Garcia were also congratulated by TikTok Philippines via its Twitter page.