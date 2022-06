Robin Padilla hospitalized in Spain

Senator-elect Robin Padilla was hospitalized in Spain during their family vacation.

Padilla reportedly experienced high blood pressure and underwent several tests in a Spanish hospital.

“Napakahirap intindihin ng nangyari sa akin. Wala akong kahit anong sakit pero bigla na lang ako nawalan ng lakas sa tuhod ko habang naglalakad sa parke dahilan para kagyat ako umupo sa ilalim ng puno. Nagdilim ang paningin ko at bumagsak ako sa puno sa likod ko. Hilong hilo ako,” he said.

Padilla also recalled that he was fortunate that some passerby saw him and helped him until he regained his strength.

Afterr recovering he later on felt dizzy again and decided to bring himself to the hospital.

“Hinanap ko kung nasan ang asawa ko. Nakita ko ang 2 namin kapamilya kasama si Gabzy na himbing na himbing sa kanyang stroller. Wala si Mariel kasama si Isabela na nakasakay sa isa sa mga rides. Nahihirapan na ako huminga. Bumibigat ang dibdib ko. Kailangan ko na pumunta sa ospital. Nagpaalam ako kay Gabzy at sa mga kapamilya. Hilong hilo na naman ako. Pinilit ko maglakad hanggang sa entrance. Wala akong makitang taxi,” he said.

He also shares that he was lucky to see a nearby clinic.

“Nararamdaman ko na naman na nawawalan ng lakas ang tuhod ko. Parang babagsak na naman ako. Pagtingin ko sa kaliwa ng entrance gate nakita ko ang clinic. Pinuntahan ko agad ito, pumasok at sinalubong ako ng nurse na marunong mag-Inglis. Sinabi ko sa kanya ang nangyayari sa akin. Pinaupo niya ako kinunan ng BP, 200/150. Nagulat ang nurse. Inulit ganon ulit,” he said.

“Sinaksakan ako ng dextrose/ecg. Unti-unti umepekto ang gamot. Naging 140/104. Napanatag ang lahat dahilan para alisin na ang mga aparato ng ambulansiya. Babayaran sana ni Mariel pero libre pala ang emergency service,” he added.

Padilla said that it was Philippine Ambassador Philippe Jones Lhuillier who insisted on bringing him to the hospital.

“Dumating si sir ambassador. Nagdesisyon siya na dalhin ako sa ospital Para mas ma-examine. Nagpunta kami ni Mariel kasama ang embahada sa private hospital. Parang Pilipinas din. Kailangan ang deposito. May mga test ang ginawa sa akin,” he said.