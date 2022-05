‘Hindi ka namin makakalimutan’: Coco Martin emotional at Susan Roces’ wake

Actor and lead star of ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ Coco Martin couldn’t help but turn emotional at the wake of veteran actress and ‘Queen of Philippin Movies’ Susan Roces.

“Honestly, hindi ko talaga alam ang sasabihin ko ngayon. Talagang shock ang nararamdaman ko kasi hindi ako makapaniwala na mangyayari ito dahil alalang-alala ko ‘yung huling pagkikita namin ni tita Susan na ang lakas-lakas at ang saya-saya niya,” Coco said during the wake aired on Facebook live.

Coco recalled how he and Susan formed their bond since 2012 when they worked together in the defunct series ‘Walang Hangan’.

“Si tita Susan, hindi katrabaho lang ang tingin ko sa kanya. Malalim ‘yung pagtingin, pagmamahalan at respeto namin sa bawat isa,” the actor said.

Coco said that they will forever treasure the lessons coming from the legendary actress.

“Lahat po ng sinasabi niya dinidibdib namin kasi para po sa aming mga katrabaho niya at ako bilang apo niya sa industriya, ‘yung word of wisdom na sinasabi niya sa amin ay totoong tumatata sa isip at puso naming lahat. Napakapalad namin na nakatrabaho namin siya dahil alam na niya lahat, pinagdaanan na niya ‘yan,” the Kapamilya primetime king said.

“La, kung nasaan ka man po ngayon, gusto ko pong malaman mo na lahat kami na nandito ay sobrang mahal na mahal ka at hinding-hindi ka po namin makakalimutan habangbuhay. I love you,” he concluded.