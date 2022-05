VIRAL: Julia Montes discusses letters from Susan Roces on Instagram

Filipino actress Julia Montes has talked about handwritten letters she received from late veteran actress Susan Roces.

Paying tributes to the “Queen of Philippine Movies” Susan Roce, Montes while recalling the memories with Roces also revealed some of the handwritten letters she received from the veteran actress.

In an Instagram post, she said, “Hinding-hindi ko po makakalimutan lahat ng kwento ninyo at advices sa buhay at sa buhay pag-ibig, mga magandang alala ninyo ni [sir FPJ] na binabahagi ninyo bilang aral.”

Referring to Roces’ late husband Fernando Poe Jr., she said, “Mga kwento na hindi ko akalain bibiyayaan po ko ng pagkakataon na mapakinggan.”

“Isa sa ‘di ko rin po makakalimutan pag sinasabi niyong ‘pag may bunga na ang puno ng rambutan ninyo naaalala niyo ako. At ‘yung pagkakataong binigyan niyo po ko ng CD na may kantang ‘Greatest Love of All’ sabi ninyo sakin ‘wag na ‘wag kong kakalimutan ang kantang ‘yan,” she said. “Ngayon lalong hinding-hindi ko po ‘yun makakalimutan.”