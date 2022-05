Grace Poe recalls Susan Roces’ last days, remembers FPJ

Senator Grace Poe has shared some of the last few moments she had with the late veteran actress Susan Roces who passed away last Friday, May 20.

In an interview during the wake, Poe said the late veteran actress and Queen of Philippine Movies showed signs of change during her last days.

“Nabigla rin kami pero kapag inisip namin ang kanyang mga gawain sa mga nakaraang buwan at linggo, inihanda na niya kami talaga,” she said.

RELATED STORY: Susan Roces dies at 80

Poe said that they usually had long talks over the phone but Roces was in a hurry in the last two weeks.

“Sinasabi niya, ‘Sige na, sige na’ at parang nahahapo siya. Do’n na namin talaga napag-desisyunan ng aking mga pinsan na mukhang meron nang iba dito kasi hindi rin siya makakain. Ayaw na rin kumain,” Poe said.

They later on brought her to the hospital and the actress left some reminders to her grandchildren.

“Ang pinagbibilin niya ay yung mga apo niya na kailangan daw dalhin namin sa Baguio ang mga bata tapos ang bahay daw ng Papa ko do’n, ayusin ko raw para yung mga bata, pwede mag-bakasyon do’n,” she said.

READ ON: Susan Roces, Vilma Santos, Gloria Romero, Nora Aunor thank PH authorities for inclusion in commemorative stamps

Poe also had this message to her late mother.

“Gusto ko lang sabihin sa kanya na maraming salamat hinanda niya kami. Ma, parang nawalan ako ng saklay. Pero sabi mo naman palagi ‘di ba, ‘Grasya, kaya mo ‘yan. Kayanin mo ‘yan. Huwag mo akong papahiyain.’ So kakayanin namin at alam kong nand’yan ka,” she said.

The senator also recalled that Roces kept on remembering her late husband Fernando Poe Jr.

“Sa tingin ko, talagang nangulila siya sa tatay ko. Matagal na rin. Siguro walang buwan na nakalipas o madalas ‘pag nag-uusap kami, siya pa rin ang pinag-uusapan namin,” she said.