Jennylyn Mercado, Dennis Trillo endorse Leni-Kiko tandem

Kapuso actors Jennylyn Mercado and Dennis Trillo have expressed their support to the tandem of Vice President Leni Robredo and Senator Kiko Pangilinan for the May 9 polls.

The Kapuso couple, who are celebrating the birth of their first child, said that their choice is for the future of their children.

Mercado explained that as parents, she and Trillo see their duty as voters as crucial to the future of their children.

Aside from their baby girl, both have a son from previous relationships.

“Hindi rin maari na hindi ako manindigan lalong lalo na ngayon na may bago akong silang na anak. Kinabukasan niya ang nakasalalay dito e,” she wrote.

“Sinuman ang mananalong mga opisyal ng gobyerno ay may mahalagang papel na gagampanan sa buhay ng anak namin sa loob ng anim na taon na sila ay manunungkulan sa pwesto. Anumang magagawa nila sa anim na taon na iyon ay magbibigay daan sa kung ano ang mundong kanyang kakagisnan oras na siya ay nagdalaga na at mag-isa ng hinaharap ang mundo,” she added.

Mercado then explained why they think Robredo and Pangilinan are the better choice this election.

“May maayos kaya silang plataporma para sa edukasyon? May magsusulong kaya ng batas para mas maprotektahan ang kanyang karapatan bilang bata? May maayos ba silang programa sa kalusugan? Maging maayos kaya ang palakad nila sapat para maging ligtas ang kapaligiran? Kung maari lang gawing perfect ang mundo para sa anak natin, gagawin natin di ba? ‘Lam nyo yan mga mommies at even daddies. Pero, reality is, we can only do so much as parents,” she said.