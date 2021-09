Ejay Falcon to run as Vice Governor in 2022 polls

Actor Ejay Falcon is now jumping from showbiz life to the political arena by confirming that he is running for Vice Governor in Oriental Mindoro.

Falcon said he will be the running mate of incumbent Oriental Mindoro Governor Humerlito “Bonz” Dolor for the next year’s polls in an exclusive interview with ABS-CBN News.

“Ako po ay tinawag ng kabutihan. At ang kabutihan na yun ay ang maglingkod sa ating bayan at hindi mo matatanggihan na yun. Ako po ay papasok sa larangan ng pulitika at pagiging public servant,” Falcon said.

He is hoping to get the same support as when he competed in the ABS-CBN reality show Pinoy Big Brother.

“Sana ay suportahan n’yo rin ako sa ganitong klase ng larangan. Sinuportahan nila ako bilang isang aktor at PBB winner. Sana po ay suportahan din nila ako,” he said.

Falcon also talked about his recent throwback photo showing him working in a market.

“I’m proud na i-post yun at sabihin sa lahat ng tao na galing ako sa ganoong trabaho noong kabataan ko. Sana sa simpleng post kong yun, ma-inspire ko yung mga kabataan, mga magulang na nangangarap para sa kanilang anak,” Falcon said.

He also slammed those who are undermining the capacity of celebrities like him to hold public posts.

“Unang-una, ‘wag nilang nila-‘lang’ ang pag-aartista dahil napakahirap po ang pag-aartista dahil dugo’t pawis din ang ibinigay namin d’yan,” the atcor said.

Apart from Falcon, Claudine Barretto, Nash Aguas, Aiko Melendez were among celebrities who will be joining the 2022 polls. (TDT)