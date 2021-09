Anabelle defends Jinkee from radio host: ‘Ayaw mong tumigil kasi wala ka pang natatanggap na datung’

Talent manager Anabelle Rama has come to the defense of Jinkee Pacquiao as she faced a showdown with a radio host.

Reacting on her Twitter and Instagram accounts, the mother of actors Ruffa, Richard and Raymond Gutierrez said, “she’s sick and tired of reading negative news” from an unnamed columnist.

“Everyday I’ve been reading almost all newspapers, kasi addict ako sa news. Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari sa Pilipinas at sa buong mundo. Nakakabwisit na itong hindi sikat na reporter. Walang tigil kakasulat ng negative things about Jinky Pacquiao,” Anabelle said.

“Ayaw mong tumigil kasi wala ka pang natatanggap na datung and bag from Jinky. Ang style mo ay hit and collect.”

Anabelle claimed that the reporter invited another celebrity to her radio program after receiving PhP100,000.

“Nong binigyan ka ng Chanel bag na may laman na 100,000 bigla mong pinuri at gini-guest mo pa sa radio program mo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Pinapakain mo sa pamilya mo yung pera galing sa mga taong sinisiraan mo? Mahiya ka naman sa sarili mo,” Anabelle said.

“Asawa siya ng isang sikat na boxing champ and boxing legend, senator pa. Hindi ka ba naman tanga puro negative sa katawan mo ang mga sinusulat mo. Matanda ka na. Magsalamin ka. Makikita mo yang mukha mong kasing pangit ng ugali mo. Tangengot ka. Sige lumaban ka sa mga Bisaya. Gi-atay ka! Pwe!!!” she added.

Jinkee was recently called out on social media radio host and entertainment column Cristy Fermin for “parading” her designer clothes and jewelry during her husband’s boxing match last month.