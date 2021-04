WATCH: Angel Locsin says sorry over huge crowd outside her community pantry

Angel Locsin on Friday apologized after authorities had a hard time controlling the crowd during the opening of her newly set up community pantry in Brgy. Holy Spirit, Quezon City.

“Sa mga nagambala ko po dito, pasensya na po. Hindi po ito ang intensyon ko,” said the Kapamilya actress.

Locsin said they opened the community pantry two hours earlier than their scheduled 10 am due to long queues of people.

“Dumating po kami ng 7 am dito nakita po namain na mahaba na po ang pila,” she said.

The distribution initially started orderly with stubs given to people. There were also order checklist, and social distancing markers.

“Maayos naman po kami, may mga stubs naman po na pinamigay. Then parang yung mga walang stubs sumingit sa pila. Naiintindihan ko naman po kasi kanina pa sila sa pila pero ayon yung naging dahilan kaya nagsiksikan,” Locsin said.

The actress said they sought the help of the city hall, police, and the barangay before the community pantry opened on Friday.

“Nagpatulong din po kami sa munisipyo, sa barangay po, may mga pumunta din pong pulis at military na tumulong di po. ‘Di lang nila makontrol ang mga tao.

“Hindi po ito ang gusto kong mangyari. Nagsimula po kami ng maayos. Nagkataon lang talaga na gutom lang po talaga ang mga tao na kahit wala sa pila sumingit na po sila,” she said.

She said she just wanted to celebrate her birthday by giving back to people.

“Sa mga hindi po mabibigyan today, nais ko din humingi ng pasensya. Gustuhin ko mang mag-abot, I don’t think papayagan ako ulit na gawin ‘to. Baka ipahatid na lang namin to kung ano mang matitirang goods sa area para mapakinabangan ng iba,” Locsin explained.