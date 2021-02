‘She provoked me’: Janno Gibbs addresses rift with co-host Kitkat  

Comedian and singer Janno Gibbs has slammed rumors that he allegedly cursed and shouted at his co-host in Net 25’s ‘Happy Time’ Kitkat.

Kitkat confirmed the incident on her Facebook but she said that she has already forgiven Gibbs over the incident she also said that she has no fault.

“Maraming salamat sa suporta at pagmamahal ninyo.. Dahil ako po ay minamahal ninyo at alam kong blessed ako, AKO PO AY NAKAPAG PATAWAD NA! Sino ba naman ako para hindi magpatawad, ang Diyos pinatawad ako sa mga kasalanan ko, nararapat lamang na ako ay magpatawad… makakagaan sa aking buhay at loob,” Kitkat posted on her Facebook account.

“Opo sa lahat ng nangyari… totoo po lahat yun, pero again AKO PO AY NAGPAPATAWAD NA… thank YOU LORD for the strength,” she added.

Gibbs then slammed his co-host saying that she provoked him.

“Humingi na po ako ng tawad, kahit na siya ang tunay na nagumpisa ng lahat. I was provoked. Pinahiya sa harap ng maraming tao sa studio. Pinag-ayos na po kami kanina. Akala ko ay ayos na,” he posted.

“Tinanggap ko na po kahit hindi niya ako sinuklian ng paumanhin. Ngunit ngayong gabi ay nagpost naman siya. Pinalalabas na wala siyang kasalanan. Hindi ko kayang palampasin ito. Kailangan ko nang ipagtanggol ang aking reputasyon at higit sa lahat ang aking mga anak, na nakakatanggap din ng batikos sa mga tao,” Gibbs added.

“Oras na para malaman ng tao ang Buong katotohanan,” although he never shared the story on what really happened. (TDT)