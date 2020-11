‘Hindi ito ang uunahin kong asikasuhin’: Kris Aquino responds on Cristy Fermin’s power tripping allegations

Kris Aquino has responded to the allegations of veteran showbiz talkshow host Cristy Fermin regarding a project that they were supposed to do together with Lolit Solis and Mr. Fu.

On the Instagram page of former entertainment editor Dindo Balares, Aquino shared her sentiments regarding the issue, saying that she would rather channel her efforts helping Bicolanos who have been affected by the onslaught of typhoon Rolly.

“Sa dami ng problema ng mga tao at sa mga responsibilidad ko sa buhay, hindi ito ang uunahin kong asikasuhin. Mas maka-tao at may katuturan kung tumulong ako sa mga Bicolano dahil sila ang talagang mabigat ang dinadala,” said Aquino.

Fermin alleged that Aquino preferred not to work with Mr. Fu since she thinks that he was “not in their level”.

“Dahil sa pagpa-power trip mo. Parang ikaw pa rin ang reyna na may korona na nakaupo sa pulpito. Na parang ikaw pa rin ang gitna ng mundo samantalang isa ka lang sa mga bituin at mga planeta. Hindi ikaw ang araw,” Fermin said.

Here’s Aquino’s message in full:

“Dito ako papalag kuya dindo… nagsalita ba ko laban sa “nanay”mo? Hinarangan ko ba ang grupo nila? Binastos ko ba ang pagkatao nya? Sa daming beses na pinagsalitaan nya ko ng lahat ng pinaka masasakit na below the belt na panlalait mula ulo hanggang talampakan- ni minsan ba pumatol ako?

“Ang alam ko sa away o laban, parang boxing, parehong dapat pumasok sa boxing ring- eh para umeffort nga na pumunta sa Elorde gym nga wala talaga akong balak mag commute, mag Grab, o mag pa drive… i saved all the messages @akosilolitsolis & i exchanged starting from October 28.

“Mag labas sila ng kahit sino mula sa side ng Pure Gold na pwedeng mag patunay sa mga pinaratang sa kin- dahil ang client na producer ang pwedeng magbigay linaw sa lahat… There are battles worth fighting & there are stories worth correcting, sa dami ng problema ng mga tao at sa mga responsibilidad ko sa buhay, hindi ito ang uunahin kong asikasuhin.

“Mas maka-tao at may katuturan kung tumulong ako sa mga Bicolano dahil sila ang talagang mabigat ang dinadala… hindi ako nagbibitiw ng salita lalo na sa pagtulong sa abot ng aking makakaya kung hindi ko ‘to gagawin…

“I understand you – a person can potentially have many children, but you will only have 1 mother. No hard feelings, yung naging “anak” mo nagbago na talaga pero hindi ibig sabihin nun mapapalitan ang dugong nanggaling kay Ninoy & Cory – marunong pa ring manindigan pag sigurado na katotohanan ang pinanghahawakan, hindi lang nga nararamdaman na kailangan pang pagsigawan…

“Ngayon alam ko na – i do not have to attend every fight i’m invited to. i cannot control what people will say about me or do to me, BUT i can control my reaction & subsequent actions,”